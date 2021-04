Aitor Elizegi, presidente del Athletic Club, se mostró optimista de cara a la final de la Copa del Rey de este sábado frente al Barcelona en La Cartuja, un partido en el que espera que el conjunto rojiblanco haya "aprendido algo" de la que perdió con la Real Sociedad y sea capaz de completar "un partido para recordar en intensidad, motivación y fútbol".

"En La Cartuja creo que hicimos bien y mal. No hubo balón, no hubo fútbol y no sé si hubo árbitro. Solo hubo corazón. No es de aplaudir, pero tampoco es de reprochar porque salieron con todo el siglo XXI a la espalda", señaló Elizegi en una rueda de prensa que ofreció en San Mamés antes de un acto de entrega de insignias a los socios y socias que cumplen 50 años en la entidad.