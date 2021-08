El centrocampista del Espanyol Adrián Embarba (c) pelea un balón con el centrocampista ghanés del Mallorca Iddrisu Baba (d), durante el partido de LaLiga que enfrentó a ambos equipos este viernes en Son Moix. EFE/CATI CLADERA

El centrocampista del Espanyol Adrián Embarba se disculpó este sábado por su actitud después de ser sustituido en el partido del viernes contra el Mallorca, que acabó con derrota para los blanquiazules (1-0).

El futbolista fue relevado por su compañero Nico Melamed en el minuto 54 y reaccionó mal ante el entrenador, Vicente Moreno. "Me equivoqué con mi reacción tras el cambio de ayer y no tengo problema en reconocerlo y dar la cara. Ya lo he hecho con el técnico y los compañeros", afirmó en las redes sociales.