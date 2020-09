El entrenador del Villarreal, Unai Emery, señaló en rueda de prensa que el Barcelona, rival al que visitan esta jornada, sigue siendo un gran equipo y apuntó que no cree que les vaya a influir todo la polémica que rodea al club catalán las últimas semanas.

"Estoy analizando cómo juega el Barcelona, y bajo el análisis de estos tres partidos de pretemporada veo un once con la misma defensa y la titular, con De Jong y Busquest, con Ansu Fati y Dembelé, con el regreso de Coutinho, con Griezmann que es muy desequilibrante y con Messi. Yo me centro en el juego y con esos jugadores, y veo a un equipo de gran nivel, independientemente a las circunstancias externas que creo no van a influir", explicó.