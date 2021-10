El entrenador del Villarreal, Unai Emery, dijo este lunes que su equipo, que se mide este martes al Cádiz en La Cerámica, se centra para mejorar el rendimiento en Liga y que, ese objetivo para por pensar exclusivamente en el próximo partido.

“Me centro en el trabajo para mejorar y recuperar la confianza y el rendimiento vaya a mejor. No me paro en otras cosas que en centrarme en recuperar al equipo. Nos centramos en la cosas que estamos haciendo bien y en mejorar las que no funcionan, pero estamos pensando en el siguiente partido y buscando mejorar”, dijo ante los medios.