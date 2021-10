El técnico del Villarreal, Unai Emery, apuntó en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo ante el Valencia en Mestalla por 2-0, que no le gustó nada el partido, ya que indicó que su rival impuso un planteamiento bronco, feo, en el que pasaban pocas cosas y que los suyos no supieron adaptarse a ello.

"Ha sido un partido tan feo, que se juega tan poco, a que no pase nada. A mi no me ha gustado nada desde el inicio, cada uno busca competir a su manera. Si el equipo contrario no quiere bailar tampoco puedes bailar. Yo pensaba que iban a salir a presionar, pero han hecho otro plan de partido que a mi me gusta menos pero les ha salido bien a ellos y tengo que aceptarlo", explicó Emery, quien admitió que su homologo Jose Bordalás es "un entrenador de éxito"