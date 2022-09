Emilio Martín, bicampeón mundial y campeón europeo de duatlón, manifestó que se ha tenido que "sacrificar mucho" para llegar en forma al Campeonato de Europa de Bilbao, competición que alcanza tras meses parado por una lesión de pubis.

El deportista onubense declaró a Efe que en su proceso de recuperación "ha habido de todo", especialmente momentos de "frustración" cuando no podía correr y tuvo que renunciar al Mundial: "Me refugié en la bici, es lo que podía hacer, porque no podía correr", explicó.