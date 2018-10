Emilio Martín, medallista de bronce en el Campeonato de Europa de duatlón, aseguró que tratará de conseguir una nueva presea continental en la modalidad cros aunque no quiere presionarse.

"Vengo a intentar disfrutar de la prueba pero disfruto dando el máximo. No quiero presionarme porque no he entrenado con la bici de montaña en la última semana. Hay que darlo todo, intentar que salga bien y si hay posibilidad de pelear por la medalla, ahí estaremos. Pero no me obsesiona ni mucho menos porque tengo otros objetivos más importantes que he priorizado", declaró.