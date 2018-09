El español Enric Mas (Quick Step), "muy feliz por el segundo puesto del podio", reconoció que durante la tercera semana de Vuelta pensó "en la opción de luchar por el maillot rojo".

"En principio, no me planteaba la pelea por el maillot rojo como objetivo porque llevaba mucho tiempo sin competir y no sabía cómo me iba a encontrar, pero en la tercera semana sí me lo llegué a plantear. No sé qué hubiera pasado con un equipo a mi servicio, porque en tres semanas pueden pasar muchas cosas", dijo en meta el ciclista mallorquín.