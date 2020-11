El español Enric Mas (Movistar) terminó con sentimiento de culpabilidad la etapa del Angliru "por no haber ganado", por lo que el ciclista balear se disculpó ante "los aficionados españoles y seguidores del Movistar".

"Pido perdón al aficionado español, a los seguidores del Movistar y al equipo por no haber ganado. El conjunto ha estado excepcional y yo no he podido tener ese remate final para poder ganar", dijo en meta el ciclista mallorquín.