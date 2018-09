El corredor español Enric Mas (Quick Step), que se aupó este miércoles en el monte Oiz al podio de la general de la Vuelta a España 2018, recordó que ya había dicho en días precedentes que "en la tercera semana estaría mejor".

"Ya dije que en la tercera semana que estaría mejor y hoy me he sentido muy bien", dijo el joven corredor mallorquín, que sufrió problemas de salud en la primera semana y no quiere marcarse un techo para esta Vuelta más allá que el de acabar la carrera.