El entrenador del Veracruz, Enrique Meza renunció hoy como entrenador de los Tiburones de Veracruz del fútbol mexicano tras expresar su amargura por el pésimo paso del equipo, último lugar del torneo Apertura 2019.

"Voy a hablar con el señor Kuri (el presidente del equipo Fidel Kuri) para dar un paso al costado porque Veracruz no merece estar sufriendo lo que está sufriendo; me encuentro apenado y no es culpa de los jugadores porque yo los elegí y ahora no he sabido hacerlo jugar", lamentó un apesadumbrado Meza en una rueda de prensa tras la goleada 0-5 sufrida ante el Querétaro.