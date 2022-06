Eric Pastor (Tortosa, 2003) ganó con la selección española el oro en el Mundial juvenil de remo en agosto del año pasado y, recientemente, ha sido galardonado por la Unión de Federaciones Deportivas Catalanas (UFEC) como el deportista catalán con mayor proyección, pero este mes de marzo decidió aparcar la competición a causa de problemas de salud mental.

En una entrevista con EFE, Pastor explica que llegó un momento en el que no estaba nada bien y ya no disfrutaba remando ni del sacrificio que comportaba el entrenamiento para las competiciones. Tres meses después de tomar la decisión, afirma que es feliz y que, de momento, no piensa en volver a remar porque la idea le agobia.