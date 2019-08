Al entrenador del Celta de Vigo, Fran Escribá, le parece "poco serio" y "grave" que el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, pueda indultar a los jugadores sancionados por acumulación de amonestaciones el mismo día que empieza LaLiga.

"Han tenido dos meses para decidir si hay indulto o no. El día que empiece LaLiga estar así no beneficia a nadie. Me parece menos serio, más grave, eso que lo del cierre de fichajes", declaró el técnico celeste en rueda de prensa.