El entrenador del Elche, Fran Escribá, se mostró este martes contrario a la propuesta de una Superliga europea y defendió que la participación continental debe ser por méritos deportivos y no por una autoridad ya establecida de antemano.

“Como aficionado, a mí no me gusta. Me gusta mi competición, mi Liga. Me gusta que los que hemos tenido la suerte de jugar competición europea sea por ganármelo en el campo, por méritos propios, y no por invitación o un derecho de pernada en el que no creo”, comentó el técnico valenciano.