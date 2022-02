La española Nuria Parrizas, 48 de la lista de la WTA, aseguró este domingo que no es descabellado imaginarla a finales de este año entre las 25 mejores del mundo, porque para eso trabaja.

"No es ninguna locura, me siento en forma, jugando bien y con muchas ganas, así que todo es posible, pero no es el ránking en lo que pienso cada día", dijo a Efe la jugadora de 30 años, quinta favorita del Abierto de Zapopan, que empezará este lunes.