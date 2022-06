El director del Gabinete de la Presidencia del Real Valladolid, David Espinar, ha explicado este lunes que en el caso de que los aficionados no compren este verano la camiseta con el nuevo escudo, que no ha gustado a una parte de la afición y ha insistido en que no se cambiará, el balance presupuestario del club no se resintiría, al menos gravemente, porque esa parte "no llega al cinco por ciento de los ingresos".

"Los ingresos por merchandising del club no son especialmente relevantes para el presupuesto, aunque, obviamente, entendemos la repercusión social que ahora ha tenido esta toma de decisión sobre el cambio del escudo para una parte de nuestros abonados y aficionados, pero no se harán cambios", ha recalcado Espinar ante los periodistas.