El centrocampista de Bolivia, Ramiro Vaca, dijo este sábado a Efe, tras la derrota por 1-3 ante Venezuela que eliminó a la Verde de la Copa América, que están "golpeados" porque no esperaban perder ante la Vinotinto.

"Lastimosamente no se nos dieron los resultados. Creo que fuimos de menos a más (en el torneo) pero hoy lamentablemente no pudimos convertir. Estamos golpeados, no era lo que esperábamos", dijo Vaca a Efe en la zona mixta tras el partido.