El defensa ecuatoriano Pervis Estupiñán señaló, durante su presentación oficial como jugador del Villarreal para las siete próximas temporadas, que no dudó ni un instante en fichar por el club castellonense en cuanto supo de su interés por ficharle.

"Todo jugador que conozca el fútbol de España y de otros países, sabe lo que es el Villarreal y esta institución. Por ello, y desde que mis agentes me dijeron que había esta posibilidad no me lo pensé dos veces. Estaba ilusionado, y ahora estoy contento por poder hacerlo", apuntó el futbolista, por el que el Villarreal ha pagado un traspaso de 16,3 millones de euros, lo que supone el desembolso más alto de la historia del club por un defensa.