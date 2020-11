El exjugador camerunés Samuel Eto'o lamentó la muerte de Diego Maradona y aseguró que lo que "él hizo en el fútbol pertenece a otro planeta" y que seguirá siendo el ídolo de las generaciones venideras.

"Ha sido el ídolo de toda una generación y seguirá siéndolo de generaciones que están por llegar. Lo que él hizo en el fútbol pertenece a otro planeta. La sensación que tenemos todos es que siendo un Pelé, un Maradona, un Messi o un Ronaldo, están tan metidos en nuestra vida que pensamos que nunca se irán. Cuando vi que muchos me mandaban mensajes no me lo creía", dijo en el foro virtual del World Football Summit (WFS).