La madrileña Eva Calvo viajó a Río de Janeiro con 25 años recién cumplidos y como subcampeona del mundo y volvió con una medalla de plata que entonces le supo a poco, pero a la que ahora da su auténtico valor porque perdió el oro ante la mejor taekwondista de la última década, la británica Jade Jones.

“Es una deportista fantástica, un ejemplo a seguir para todo el mundo. A mí me encanta cómo es, su actitud en los combates y en los entrenamientos. Tiene dos oros olímpicos y va a pelear por un tercero. Me parece una locura de mujer y me encanta haber sido su rival, haber estado las dos en el mismo punto durante unos años”, dijo Calvo a Efe sobre la que fue su rival e indiscutible ganadora (16-7) en la final olímpica de -57 kilos.