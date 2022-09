Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), líder de la Vuelta, admitió haber pasado apuros tras pinchar en el tramo final de la etapa de este martes, pero celebró que el percance sucediera dentro de la zona de seguridad de los 3 últimos kilómetros, lo que le permitió perder solo 8 segundos respecto a Primoz Roglic.

"He sufrido un pinchazo en mi rueda trasera. No estaba en mi mejor posición. Ayer reconocimos el final y notamos que la carretera estaba muy resbaladiza. La verdad es que estaba algo asustado en los últimos 4-5 kilómetros y he perdido algunas posiciones. Luego, he querido remontar en un bache, pero mi rueda trasera dio un salto. Sentí que estaba pinchado. ¡Me alegro que la regla de los últimos 3 kilómetros exista!", dijo el maillot rojo en la meta de Tomares.