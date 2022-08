El belga Remco Evenepoel (Quick Step), líder de la Vuelta, pasó una agradable jornada de descanso en Alicante como líder de la Vuelta España, con una ventaja con la que no contaba de antemano, pero recordó que aún no ha ganado ninguna etapa, lo que sigue considerando un objetivo en la carrera.

"Ha sido una semana muy dura, pero he tenido buenas sensaciones y he recuperado bien. Llevar el maillot rojo antes de la contrarreloj es la mejor manera de pasar el día de descanso. Obviamente no habíamos planeado esta situación, pero es mejor esto que estar 2 o 3 minutos atrás", dijo.