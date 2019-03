El alero congoleño del Montakit Fuenlabrada Christian Eyenga admitió que no pudo dormir tras la canasta que falló en los últimos segundos ante el Morabanc Andorra y que le habría dado la victoria al equipo fuenlabreño (89-88).

"Le di muchas vueltas, por eso luego he hablado mucho con el entrenador porque me dijo que en el viaje de regreso me había visto muy preocupado y triste. La verdad es que no pude dormir la noche tras el partido", reconoció Eyenga en declaraciones ofrecidas por el club fuenlabreño.