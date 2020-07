El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), líder del mundial de MotoGP y decimocuarto al término de la primera jornada del Gran Premio de Andalucía en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, dice sentirse "fuerte y preparado para luchar".

"Me he sentido bien, he hecho algunas pruebas de puesta a punto electrónica y ya dije el jueves que este iba a ser nuestro trabajo, porque teníamos una buena base de la semana pasada, pero el sábado comenzaremos más centrados en lograr un buen tiempo y haremos algo más de puesta a punto en los últimos libres", explicó Quartararo.