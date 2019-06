La tiradora cordobesa Fátima Gálvez valoró este lunes su medalla de bronce lograda en los Juegos Europeos de Minsk (Bielorrusia), aunque precisó que "lo más importante" y con lo que se quitó "un peso de encima" fue el lograr la plaza olímpica para Tokio 2020.

"Me hubiera gustado ganar el oro o la plata, pero desafortunadamente en el último momento una interrupción por parte del juez me sacó de mis casillas. Me llevé una tarjeta amarilla injusta e innecesaria, pero hay que estar contentos con el resultado final", dijo Gálvez a Efe.