El uruguayo Fede Valverde concedió su primera entrevista, a los medios oficiales del Real Madrid, tras renovar su contrato hasta 2027 con el conjunto blanco, donde expresó que se encuentra "muy feliz y orgulloso" y espera "seguir cumpliendo partidos y títulos" con el equipo madrileño.

“Estoy muy feliz y orgulloso. Estoy muy alegre por mis padres, mi mujer y mi hijo porque son los que están luchando conmigo. Es un gran paso para mí y mi familia porque podemos disfrutar de cada momento", señaló a los medios oficiales del club. El mediocentro uruguayo se muestra muy optimista y ambicioso:“No tengo límites. Siempre trato de disfrutar, darlo todo dentro y fuera del campo. Quiero ser un ejemplo para muchos niños y mucha gente, seguir creciendo e intentar ganar todo con este equipo. Voy a intentar que el Real Madrid sea más grande como equipo y espero disfrutar de cada momento, entrenamiento y partido que me toque en el Bernabéu”. “No lo puedo explicar porque fue un momento que nunca se espera. Estaba jugando con la selección y, de repente, me dicen esa noticia. Cuando se la comuniqué a mis padres se pusieron a llorar. Fue un momento muy lindo y yo estaba como en un sueño. No caí en que el mejor club del mundo estaba preguntando por mí y, obviamente, no tardé en responder. Aproveché esa oportunidad y traté de darles alegrías a mi familia”, explicó cómo fue su fichaje con el Real Madrid.