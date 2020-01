Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, prolongó su racha de reconocimientos personales y tras ser nombrado mejor jugador de la final de la Supercopa de España, recibió el, premio a mejor jugador del mes de diciembre.

"Estoy feliz, eso no lo puedo ocultar. Es un premio que le dan a un jugador pero es mérito de todos. Si las cosas no van bien a nivel grupal, uno no consigue títulos a nivel individual. Quiero agradecérselo a mis compañeros y al cuerpo técnico porque este título y el MVP de la Supercopa es de todos", aseguró tras recoger el trofeo 'Jugador Cinco Estrellas Mahou' del mes de diciembre.