Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, salió al paso de las críticas que provocó un gesto suyo antes del inicio de un partido con Uruguay, ante Panamá en el Centenario de Montevideo, cuando no salió en la foto del equipo con el presidente Luis Lacalle por agacharse a colocarse las medias.

"No he salido a hablar antes porque consideraba que no tenía que dar explicaciones de mis actos dentro de una cancha de fútbol, pero después de varios días donde recibí muchísimas críticas, siento la obligación de sentarme a escribir, casi con lágrimas en los ojos", escribió en sus redes sociales.