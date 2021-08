Lleva algún tiempo Roger Federer con la duda instalada en su día a día; con la idea de prolongar su carrera y de seguir en la lucha o, por el contrario, fijar ya una fecha de caducidad para una de los recorridos más brillantes y más respetados de la historia del deporte. Un vaivén emocional que cobra fuerza este 8 de agosto, cuando el suizo alcanza ya la cuarentena.

No quiere el helvético de Basilea, que no hace mucho acaparaba registros, hitos, éxitos y récords sobre la pista centrar ya sus méritos en cuestiones relacionadas con su edad. Hace un mes, por ejemplo, Federer se convirtió en el jugador más longevo en alcanzar los cuartos de final de Wimbledon. Superó al australiano Ken Rosewall. El suizo se situó entre los ocho mejores del All England Club con 39 años y diez meses. El oceánico lo consiguió en 1974 con dos meses menos.