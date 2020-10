"Ahora mismo parece que puedo volver en el Abierto de Australia en enero": este es el plazo que se marca el tenista suizo Roger Federer para su regreso a las pistas, tras las dos operaciones de rodilla a la que se ha sometido este año, de las que se ha recuperado satisfactoriamente porque ya puede entrenarse "de forma absolutamente indolora".

El ex número uno del mundo, de 39 años, indicó, no obstante, que progresa "poco a poco" y que "en este momento" aún no puede trabajar "más de dos horas con la raqueta", precisó en declaraciones al semanario suizo Schweizer Illustrierte.