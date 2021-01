El internacional francés Nabil Fekir se vistió de rey mago en el Benito Villamarín y se puso a repartir caramelos en forma de pases de gol de los que dos fueron a parar a quien más y mejor los sabe apreciar, el santanderino Sergio Canales, quien anotó los dos tantos del Betis con sendos servicios del galo.

El lionés no asiste porque no juega al baloncesto, las pone, regala desde una aparente lejanía o abstracción que no es tal porque, como se comprobó durante la victoria bética ante el Celta (2-1) la pelota no es que le llegue, presiona, sigue la jugada cuando lo hace otro como el mexicano Diego Lainez y, pegada a la bota, mira, interpreta y la suele poner indefectiblemente al pie.