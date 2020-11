El español Raúl Fernández (KTM) ha conseguido su segunda victoria de la temporada y el cuarto podio del año y por ese motivo, aunque satisfecho, reconoce que ha "despertado tarde" ya que podrían "haber luchado por el mundial".

"De cualquier manera me quedo con la facilidad con la que he podido hacer todo. El podio ha llegado tarde y nos ha costado más de lo esperado, pero hoy iba muy bien y muy sobrado, pero al ver que llevaba más de nueve segundos me he relajado algo pero sin pensar, porque cuando piensas va mal, reconoce Fernández.