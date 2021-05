El piloto español Fernando Alonso (Alpine) consideró que "el tráfico" le perjudicó "en la última vuelta" de la clasificación, cuando intentaba mejorar la décima posición en la que partirá mañana en el Gran Premio de España que se está celebrando en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

"Daniel Ricciardo (McLaren) y yo hemos tenido mucho tráfico en la última vuelta, nos hemos encontrado cinco coches en la parte final. Creo que en la Q3 no he ejecutado bien la estrategia, no he estado bien o no he gestionado adecuadamente el asunto del tráfico", añadió en este sentido Alonso.