Fernando Carro, un modesto atleta del barrio madrileño de Canillejas, protagonizó con su medalla de plata europea en 3.000 m obstáculos la gesta española del día en que Bruno Hortelano regresó a la elite mundial, dos años después de su accidente, con un agridulce cuarto puesto en la final de 200.

"Un momento maravilloso en un escenario irrepetible, pero tenía que haber estado un pelín adelante. Me he equivocado, he dudado, sabía que tenía que estar cerca de Mekhissi, pero su cambio fue muy rápido y cedí tres o cuatro metros que fue imposible recuperar porque yo soy rápido, pero él también", explicó Carro sobre el francés Mahiedine Mekhissi-Benabbad, que obtuvo su cuarto título.