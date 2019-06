Fernando Gago fue presentado esta noche como jugador de Vélez Sarsfield en un nuevo regreso al fútbol tras haber sufrido en diciembre pasado la rotura del tendón de Aquiles de su pierna derecha, la décima de su carrera.

"Cuando me lesioné pensé que no iba a volver. Con el correr de los meses no sentí dolor. Me empezó a picar el bichito de volver a jugar, hasta que un día mi hijo me pidió que volviera a jugar", afirmó el exjugador del Boca Juniors, Real Madrid, Valencia y Roma.