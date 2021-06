EFE/EPA/Zsolt Szigetvary HUNGARY OUT

La selección portuguesa de fútbol volvió este jueves al trabajo en Budapest para comenzar a preparar el encuentro del domingo de octavos de final de la Eurocopa contra Bélgica en Sevilla, y lo hizo con un Fernando Santos que sigue firme en sus planteamientos.

"Gané el Europeo y la Liga de Naciones. Pierdo y gano en mi cabeza. Si hago el equipo con los jugadores que la gente cree que debería y encajamos cuatro goles de los alemanes, ¿qué dirían? Tengo que morir con mis ideas, no con las de los demás. Tengo 66 años y las críticas no me lastiman, nunca lo hicieron", afirmó el técnico luso tras la sesión preparatoria en el estadio Illovszky Rudolf de la capital húngara.