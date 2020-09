El ex futbolista Fernando Torres. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

El exdelantero internacional español Fernando Torres, campeón del mundo y dos veces de Europa con la selección española y leyenda del Atlético de Madrid retirado hace un año, explicó que un jugador en activo "tiene que medir mucho sus palabras" durante la presentación de un documental sobre su carrera.

"Uno cuando está en activo tiene que cuidar los detalles porque sabe lo que puede causar una declaración sin maldad. Tienes que medir mucho las palabras. En este documental era el momento de explicarlo. No habrá declaraciones polémicas, porque no es como soy yo, pero sí reflexiones de cosas que en el momento no veía así", explicó el exdelantero en un acto por videoconferencia.