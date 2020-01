El delantero Sebastián Ferreira no estará finalmente con la Sub 23 de Paraguay en el Preolímpico de Colombia al no contar con el permiso de su club, el mexicano Monarcas Morelia, por lo que será reemplazado por Sergio Bareiro, del paraguayo General Díaz.

La Asociación Paraguaya de Fútbol anunció este viernes ese cambio en un comunicado en el que agradeció la predisposición de Ferreira para estar en Colombia y expresó su deseo de que "muy pronto vuelva a vestir la camiseta albirroja".