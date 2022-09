El extenista español David Ferrer señaló que considera que los tenistas Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, quienes hoy protagonizaron un espectacular duelo de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, van a ser los dominadores del circuito en los próximos diez años.

"He podido ver tres sets del partido, me ha encantado el nivel que han dado tanto Jannik Sinner como Carlos, como ha remontando ese 'match ball' en el cuarto set. Sin duda me atrevería a decir que son los jugadores que en los próximos diez años van a dominar el circuito", apuntó durante la presentación de la fase de grupos de la Copa Davis que se va a celebrar la próxima semana en Valencia y de la que es director.