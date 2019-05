23 may. 2019

EFE Monterrey (México) 23 may. 2019

El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres UANL, aceptó hoy que le da lo mismo si consideran a su equipo como un grande del fútbol mexicano porque no trabaja para ese objetivo.

"No me importa que la gente piense x ó z; nosotros no hacemos las cosas para igualarnos; el asunto es hacer las cosas bien y lograr el objetivo final", dijo Ferretti esta noche en el día de medios previo a la final en la que su equipo disputará el título del torneo Clausura con el león del estratega Ignacio Ambriz.