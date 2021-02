El entrenador Ricardo Ferretti afirmó este sábado que Tigres "está empapado" del estilo de juego del Palmeiras, el rival del equipo mexicano en las semifinales del Mundial de Clubes.

"Lo que vamos a enfrentar contra los brasileños no es extraño para nosotros. El equipo está empapado, enterado de lo que es el Palmeiras, de la forma del fútbol brasileño. No creo que haya nada que no sepamos", expresó en rueda de prensa.