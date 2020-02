Luis Figo, exjugador portugués de Barcelona y Real Madrid, analizó lo que supuso su pase del club azulgrana al blanco y explicó cómo se sentía siendo entonces el futbolista más caro de la historia.

"Presión para hacer lo que tenía que hacer no tuve, aunque el rótulo de la transferencia más cara del mundo siempre te acompaña. Pero cuando estaba jugando no estaba pensando si costaba sesenta, cuarenta o treinta. No lo piensas", indicó.