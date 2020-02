El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha señalado que el hecho de creerse favorito contra el Unicaja en la Copa del Rey por ser terceros en la Liga sería "un grave error".

"Cuando uno en la vida es doce y está el tres es para alabarlo, no para obligarlo. Es para estar alegres, no para creérselo. Creo que es un gravísimo error creer otra cosa y es algo que seguiré sembrando aunque no me creáis", ha indicado en rueda de prensa, dirigiéndose a los medios de comunicación.