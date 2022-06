El hasta ahora entrenador del CB Gran Canaria, Porfirio Fisac, ha asegurado este martes que se va de la isla “con la sensación" de que ha hecho su trabajo "de la mejor manera posible”.

“Algo que no entiendo es que hace un día o dos el club anunció que no iba a continuar, cuando ellos saben por mí, desde que acabó el año e incluso antes, que no podía estar en un sitio en el que no se creyera en mí al cien por cien”, ha dicho este martes en la que ha sido la última rueda de prensa del entrenador como parte del conjunto grancanario.