Pablo Fornals, autor del primer gol del partido con gran disparo lejano, desveló tras la victoria del Villarreal de este miércoles en San Mamés que siempre se suele "fijar donde están los porteros" para ver si puede hacer jugadas así.

"Me suelo fijar donde están los porteros y he visto que Unai (Simón) estaba adelantado porque su defensa también estaba adelantada. El balón lo tenía franco, lo he intentado, ha salido un golazo y ya está", dijo el castellonense ya internacional absoluto.