El centrocampista del Villarreal, Pablo Fornals, cumplía en la noche del miércoles en San Mamés su partido número cien en Primera y tres años desde su debut en la máxima categoría y lo celebró con un espectacular gol desde casi 45 metros que abrió el camino de la victoria para su equipo.

"Había visto a Unai que estaba avanzado en algunas jugadas. Por ello cuando se me ha quedado la pelota ahí he pensado que era una posibilidad y la he probado. Al principio pensaba que no entraba, ya que era de muy lejos, pero poco a poco ha ido cogiendo efecto y he visto que sí podía entrar", explicó tras el encuentro.