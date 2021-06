EFE/EPA/ADAM IHSE SWEDEN OUT

Forsberg ha sido el arquitecto del ataque sueco en el último lustro, pero pese al buen papel de Suecia en el último Mundial, su actuación fue discreta. En esta Eurocopa, el jugador del Leipzig ha explotado finalmente con la selección.

"Antes ponía mucha presión sobre mí, tenía que salir todo perfecto. Ahora me siento más en armonía, no pienso tanto, he madurado más. Es una mejor versión de mí mismo", dijo este domingo en rueda de prensa en la concentración sueca en Gotemburgo (oeste).