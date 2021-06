El jugador francés Rocheteau observa a su compañero Battiston tras sufrir un fuerte choque contra el portero alemán Schumacher, durante la semifinal del Campeonato del Mundo en el estadio Sanchez Pizjuán en 1982. EFE/ma/Archivo SOCCER SPAIN 82 WORLD CUP: SEVILLA, 08/07/1982.- The French player Rocheteau looks at his mate Battiston who has suffered a hard crash against the German goalkeeper Schumacher during the semi-final of Spain 82 that faces the teams of France and Federal Republic of Germany in Sanchez Pizjuán stadium. EFE/ml