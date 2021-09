El miembro del Salón de la Fama Frank Thomas ha encabezado una empresa que compró una participación mayoritaria en el accionariado de Go the Distance Baseball, la propiedad en la que se grabaron las películas All-Star Ballpark Heaven y Field of Dreams.

La compañía informó este jueves que "This is Heaven LLC", una empresa propiedad de Thomas y el inversor inmobiliario de Chicago Rick Heidner, de 53 años, compró las participaciones en Go the Distance Baseball propiedad de Denise M. Stillman Trust.