La atleta jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce habló acerca de sus objetivos en los Juegos Olímpicos de Tokio durante la previa de la ceremonia de los Premios Laureus 2020 que tendrán lugar en Berlín y a los que está nominada en la categoría de Mejor Deportista Femenina del Año.

"Si ganase los Juegos... lo he pensando de muchas formas diferentes y para mi sería maravilloso volver con la medalla de oro. Pero también estar en el podio. Nada me ha llegado gratis, he trabajado muy duro siendo lo más disciplinada que he podido. Para mi estar en el podio es lo que importa, es lo que quiero", indicó la velocista.